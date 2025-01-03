Сводки СВО. Армия России уже в Белогорье, ВСУ бегут из Курахова, самый эпичный рукопашный бой на фронте, 3 января ВС РФ молотят боевиков в Торецке, ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО 1,2 тыс. человек, на Украине больше не хотят продолжения боевых действий – дайджест Life.ru. 2 января, 21:07 Российский военный в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 3 января

Больше 580 украинских боевиков погибло за последние сутки в Курской области. Среди ликвидированных — наёмник из Финляндии Алекси Лизандр. В его послужном списке служба во Французском иностранном легионе и финской армии. Также он работал инструктором. С весны 2022 года на Украине. Военкор Евгений Поддубный сообщил, что Лизандр возвращался домой для прохождения лечения в психиатрической больнице.

— После комплексного огневого поражения скоплений противника ракетчиками «северян» нацисты временно снизили активность на Курском направлении, запросив у командования ВСУ новое «пушечное мясо», — пишет канал «Северный ветер».

Подкрепление прибудет из Сумской области и Донбасса. Кроме того, группировка вторжения усиливается наёмниками из стран Латинской Америки. Все эти меры уже не помогут авантюре Зеленского в Курской области.

Донецкая Народная Республика, 3 января

Противник покидает Курахово. Сделать это на технике не получается, так как все дороги простреливаются. Сейчас Армия России уже в западной части города. Флаг поднят над Кураховской ТЭС. По сведениям военного корреспондента Юрия Котенка, наши штурмовики ведут бои в Петропавловке и Славянке. Вероятно, дальше движение будет к Андреевке.

С этого же направления появилось архивное видео самого эпичного рукопашного боя СВО: в смертельной схватке сошлись военнослужащие России и Украины. Ожесточённый бой начался со стрельбы, но вскоре перешёл к рукопашной, где в ход пошли ножи и даже зубы. Боец из Якутии оказался сильнее. Украинец перед своей смертью успел назвать российского штурмовика лучшим бойцом в мире и попросил не добивать его, а дать спокойно умереть. Последняя воля поверженного противника была выполнена. Сам герой сейчас проходит лечение в госпитале — он получил ранения в этой схватке. Военный блогер Condottiero отметил, что подобных случаев очень много. Он вспомнил, как бойцы ЧВК «Вагнер» с ножами и сапёрными лопатками бились в Соледаре и Попасной.

Российские военные в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Проблемы у ВСУ также на Покровском направлении. Понятно, что Покровск будет взят. Местные власти решили максимально заработать напоследок. В утверждённом бюджете говорится, что 34 миллиона гривен в 2025 году будет потрачено на благоустройство. 15 миллионов гривен пойдёт на поддержку СМИ. Украинские боевики заявляют, что никто не будет тратить деньги на благоустройство, а просто всё разворуют. Восточнее Покровска освобождена Воздвиженка. На этом участке фронта продвижение идёт на север. Целью является трасса.

В Торецке за ВСУ осталась совсем небольшая часть города. ВС РФ заняли территорию южнее шахты №10, а значит, вся западная часть населённого пункта под контролем России. Следующий мощный удар будет нанесён у шахты «Торецкая».

Наступление идёт и на Северском направлении. Бойцы 7-й гвардейской бригады ВС РФ зашли в Белогоровку. От этого села до Северска меньше 15 километров. Отсюда откроется дорога на Славянск и Краматорск.

Харьковская область, 3 января

Движение к Славянску и Краматорску идёт и с севера, что вызывает беспокойство у киевского командования. Глава украинской администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что начато возведение фортификаций вокруг Изюма и Балаклеи.

Эти города находились под контролем России в 2022 году. И хотя ставленники Киева говорят, что это плановые мероприятия, больше это похоже на самоуспокоение.

Расчёт FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил миномёт ВСУ на огневой позиции в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область, 3 января

В Запорожской области освобождено Белогорье. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что украинские подразделения покинули населённый пункт после того, как понесли большие потери. Вероятно, российские войска продолжат наступать вдоль реки Конка в сторону города Орехов.

ВСУ же продолжают стягивать свои силы к Каменскому. Их цель – Васильевка. Из этого населённого пункта идут дороги в Токмак, Мелитополь и Энергодар.

Удары по тылам ВСУ

Российские войска нанесли очередной удар по тыловым районам ВСУ. Министерство обороны заявляет, что атака была по объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса. И аэродромам. В Николаевской области российские войска поразили базу украинских боевиков. В Днепропетровскую область прилетели «Искандеры».

Нанесение удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер». Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Власти Украины не хотят переговоров

Число жителей Украины, готовых к продолжению боевых действий, падает. Согласно опросу Киевского международного института социологии, если в октябре 2024 года таковых было 63%, то уже в декабре — 57%. Восточные регионы меньше всего хотят конфликта. Примечательно, что и в западных областях падает количество сторонников противостояния.

— Уменьшение доли тех, кто готов терпеть военные сложности столько, сколько потребуется, безусловно, является тревожной тенденцией, требующей внимания власти и общества, — отмечает исполняющий директор КМИС Антон Грушецкий.

Киев проигрывает, но власти продолжают отказываться от переговоров. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что все разговоры о возможности дипломатического окончания конфликта — иллюзия. По его словам, Украина должна получить гарантии, что в случае новых боевых действий по России будет нанесён массированный ракетный удар. Это ещё раз доказывает разрыв между киевским режимом и простыми людьми.

Авторы Даниил Черных