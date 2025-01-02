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Регион
2 января, 13:35

Два города Харьковской области готовят к «круговой обороне»

Синегубов: К «круговой обороне» готовят Изюм и Балаклею в Харьковской области

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что в Изюме и Балаклее готовятся мероприятия по организации «круговой обороны». Он отметил, что данные мероприятия якобы направлены на защиту региона и имеют плановый характер.

«На очереди — построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма», — приводит слова Синегубова украинское издание New Voice.

Он уточнил, что со стороны властей проводятся плановые мероприятия по защите региона с учётом ситуации на фронте. На каком этапе находятся работы в данный момент, не уточняется.

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Ранее Life.ru сообщал, что украинские власти произвели эвакуацию уже более 11 тысяч жителей Харьковской области. Решение принято в связи с активным продвижением ВС РФ. Так, например, несколько дней назад наши бойцы сорвали ротацию украинцев на позициях в данном регионе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Мария Любицкая
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