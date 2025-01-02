Два города Харьковской области готовят к «круговой обороне»

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что в Изюме и Балаклее готовятся мероприятия по организации «круговой обороны». Он отметил, что данные мероприятия якобы направлены на защиту региона и имеют плановый характер.

Он уточнил, что со стороны властей проводятся плановые мероприятия по защите региона с учётом ситуации на фронте. На каком этапе находятся работы в данный момент, не уточняется.