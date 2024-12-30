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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 декабря, 16:05

Российские операторы FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

Российские дроноводы ликвидировали внедорожник с солдатами ВСУ, которые приехали для ротации на позиции в Харьковской области. Об этом доложили в Минобороны РФ.

Российские операторы FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram/Минобороны России

«Прямое попадание: расчёт FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил пикап ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Российские силы нанесли удар по ангару ВСУ в Полтавской области
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Недавно российские войска освободили ещё один населённый пункт в ДНР. Речь идёт о селе Новотроицкое в Волновахском районе. Ранее солдаты киевского режима были изгнаны из двух населённых пунктов в ДНР и Харьковской области. Также была нанесена серия ударов по объектам энергетики военно-промышленного комплекса Украины, аэродромам, складам хранения, пунктам управления и местам запуска боевых дронов ВСУ.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Николай Рюмин
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