Российские операторы FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области
Российские дроноводы ликвидировали внедорожник с солдатами ВСУ, которые приехали для ротации на позиции в Харьковской области. Об этом доложили в Минобороны РФ.
Российские операторы FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram/Минобороны России
«Прямое попадание: расчёт FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил пикап ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.
Недавно российские войска освободили ещё один населённый пункт в ДНР. Речь идёт о селе Новотроицкое в Волновахском районе. Ранее солдаты киевского режима были изгнаны из двух населённых пунктов в ДНР и Харьковской области. Также была нанесена серия ударов по объектам энергетики военно-промышленного комплекса Украины, аэродромам, складам хранения, пунктам управления и местам запуска боевых дронов ВСУ.
Telegram / Минобороны России