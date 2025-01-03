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3 января, 16:21

Массовый сбой в работе компьютеров полиции произошёл в аэропортах Германии

Bild: Компьютерные системы полиции отключились во всех аэропортах ФРГ

В Германии компьютерные системы федеральной полиции перестали работать сразу во всех аэропортах страны. Сбой затронул системы, которые используются для контроля над въездом в ФРГ, пишет газета Bild со ссылкой на представителя полиции.

«Наши коллеги вынуждены многое делать вручную, то, что раньше делала система. Сейчас мы пока ещё справляемся», — указано в статье.

По данным телерадиокомпании WDR, из-за сбоя в аэропорту Дюссельдорфа в секторе безопасности образовалась большая очередь. Посетителям авиагавани приходится ждать около двух часов. Между тем пассажирам из стран, не входящих в Шенгенскую зону, невозможно пройти контроль и попасть в Германию из-за сбоя, пояснили авторы материала.

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А ранее Life.ru писал, что хакеры атаковали крупнейшую японскую авиакомпанию JAL. Атака затронула как минимум 14 внутренних рейсов, а также часть международных отправлений.

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Shutterstock / FOTODOM / Nate Hovee

Дарья Нарыкова
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