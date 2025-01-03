Массовый сбой в работе компьютеров полиции произошёл в аэропортах Германии

В Германии компьютерные системы федеральной полиции перестали работать сразу во всех аэропортах страны. Сбой затронул системы, которые используются для контроля над въездом в ФРГ, пишет газета Bild со ссылкой на представителя полиции.

«Наши коллеги вынуждены многое делать вручную, то, что раньше делала система. Сейчас мы пока ещё справляемся», — указано в статье.

По данным телерадиокомпании WDR, из-за сбоя в аэропорту Дюссельдорфа в секторе безопасности образовалась большая очередь. Посетителям авиагавани приходится ждать около двух часов. Между тем пассажирам из стран, не входящих в Шенгенскую зону, невозможно пройти контроль и попасть в Германию из-за сбоя, пояснили авторы материала.