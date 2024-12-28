В таможне объяснили многочасовую задержку туристов на границе с Китаем

Группа лиц оскорбляла инспекторов и блокировала выход из зоны таможенного контроля на границе с Китаем в Приморском крае. Именно поэтому на пункте пропуска произошла многочасовая задержка в оформлении российских туристов, заявила пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.

Ранее в местных телеграм-каналах появилась информация, что туристы, возвращающиеся из КНР в Приморский край, десять часов находились на таможне. Очевидцы сообщали, что сотрудники пункта пропуска якобы заставляли туристов примерять вещи из багажа.

«26 декабря 2024 года в автомобильный пункт пропуска Пограничный из Китая прибыла группа россиян. В ходе таможенного контроля был выявлен ряд нарушений. Отдельные граждане начали публично выражать своё недовольство на законные действия инспекторов таможни, оскорблять их, демонстративно затягивать завершение таможенного контроля», — приводит РИА «Новости» слова Кульчицкой.

Она уточнила, что таможенный контроль удалось закончить только после прибытия наряда полиции. Туристы смогли перейти границу после полуночи. Кроме того, сами инспекторы проработали свыше установленного графика. По словам начальника Уссурийской таможни Алексея Кузьмина, проводится проверка по фактам незаконного вмешательства в функционирование пункта пропуска как объекта транспортной инфраструктуры и оскорбления представителей органов власти.