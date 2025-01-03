Нацбанк Украины установил рекорд по продаже доллара из резервов
Нацбанк Украины продал на валютном рынке рекордные $5,3 млрд
Национальный банк Украины (НБУ) в декабре минувшего года продал на межбанковском валютном рынке рекордные $5,3 млрд. Это максимальный месячный объём за всю историю наблюдений с 2012 года, сообщает издание «Страна.ua».
«НБУ установил рекорд по объёму проданного доллара из своих золотовалютных резервов <...> Он выбросил на межбанк для поддержания стабильности гривны сразу $5,3 млрд», — говорится в отчёте, опубликованном в телеграм-канале издания.
Предыдущий пик был зафиксирован в июне 2022 года в размере $3,99 млрд. До СВО регулятор фиксировал свои пиковые валютные продажи во время финансового кризиса в октябре 2014 года – $3,2 млрд в месяц. Сейчас эта цифра в 1,7 раза больше.
Отметим, что курс гривны установил новый исторический рекорд. По данным на 3 января, он составляет 42,03 гривны за доллар. С конца июля 2022 года НБУ удавалось удерживать официальный курс на отметке 36,56 гривны за доллар. В октябре 2023-го было принято решение перейти на режим управляемой гибкости курса, а уже с декабря того же года началось стремительное падение курса национальной валюты.
Wikipedia / Julia Berezovska