Актёр из сериала «Ликвидация» Сергей Юрков умер в 66 лет

Актёр театра, кино и телевидения Сергей Юрков умер в возрасте 66 лет. Информация об этом появилась на портале «Кино-театр.ру». Причина смерти актёра в настоящее время неизвестна.

Сергей Юрков родился в 1958 году. Актёр служил в театральной труппе в Одесском ТЮЗе, Одесском камерном еврейском театре «Суета сует», а также в Русском драматическом театре имени Иванова. Юрков участвовал в спектаклях «Остров сокровищ», «Рецепт любви», в мюзикле «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит» и постановке Love Story.

Кроме того, артист пробовал себя и в киноиндустрии. Фильмография Юркова насчитывает свыше двадцати работ. Актёр стал известен зрителям по таким фильмам и сериалам, как «Внимание: Ведьмы!», «Анекдотиада, или История Одессы», «Дружная семейка», «Иван Подушкин. Джентльмен сыска», «Ликвидация», «Прапорщик Шматко, или Ё-моё» и другим.