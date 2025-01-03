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3 января, 19:10

Небензя: Россия призвала Израиль немедленно прекратить боевые действия в Газе

Во время экстренного заседания Совбеза ООН Россия обратилась к Израилю с призывом немедленно прекратить боевые действия на территории сектора Газа. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул важность защиты местных жителей и осуществления гуманитарной помощи.

«Мы крайне обеспокоены продолжающимися обстрелами гражданских объектов. Счёт беженцам идёт на миллионы, а система здравоохранения сектора практически уничтожена», — заявил Небензя, поддержав инициативу ВОЗ по эвакуации больных в южные районы Газы. Он добавил, что непрекращающиеся обстрелы привели к настоящей гуманитарной катастрофе и полному разрушению гражданской инфраструктуры.

Также представители РФ подчеркнули, что страна чётко придерживается формулы «двух государств для двух народов». В пояснении они заявили, что безопасность Израиля можно гарантировать только через реализацию прав палестинцев на собственное государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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Тем временем на севере Газы не осталось крупных больниц после авиаудара со стороны Израиля. Единственная уцелевшая крупная больница прекратила свою работу после авианалёта 27 декабря.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Мария Любицкая
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