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Регион
3 января, 20:09

Посол Палестины заплакал прямо во время заседания СБ ООН, рассказывая душещипательную историю

Представитель Палестины в ООН Мансур заплакал на заседании Совета безопасности

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Обложка © ТАСС / EPA

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Обложка © ТАСС / EPA

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заплакал на экстренном заседании Совбеза Всемирной Организации по сектору Газа. Он не смог сдержать слёз, пока рассказывал историю о палестинском докторе, убитом во время израильского обстрела.

Рияд Мансур заплакал на заседании, вспоминая погибшего палестинского врача Видео © ООН

По словам Мансура, врач Махмуд Абу Нуджайла был убит в результате израильского удара по больнице Эль-Ауда. Много месяцев назад доктор написал сообщение на доске, которая используется при планировании операций.

«Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали всё, что могли. Помните о нас. Помните о нас», – процитировал письмо Мансур.

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Владимир Озеров
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