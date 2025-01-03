Посол Палестины заплакал прямо во время заседания СБ ООН, рассказывая душещипательную историю

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заплакал на экстренном заседании Совбеза Всемирной Организации по сектору Газа. Он не смог сдержать слёз, пока рассказывал историю о палестинском докторе, убитом во время израильского обстрела.

Рияд Мансур заплакал на заседании, вспоминая погибшего палестинского врача Видео © ООН

По словам Мансура, врач Махмуд Абу Нуджайла был убит в результате израильского удара по больнице Эль-Ауда. Много месяцев назад доктор написал сообщение на доске, которая используется при планировании операций.

«Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали всё, что могли. Помните о нас. Помните о нас», – процитировал письмо Мансур.