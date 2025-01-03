Посол Палестины заплакал прямо во время заседания СБ ООН, рассказывая душещипательную историю
Представитель Палестины в ООН Мансур заплакал на заседании Совета безопасности
Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Обложка © ТАСС / EPA
Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заплакал на экстренном заседании Совбеза Всемирной Организации по сектору Газа. Он не смог сдержать слёз, пока рассказывал историю о палестинском докторе, убитом во время израильского обстрела.
Рияд Мансур заплакал на заседании, вспоминая погибшего палестинского врача Видео © ООН
По словам Мансура, врач Махмуд Абу Нуджайла был убит в результате израильского удара по больнице Эль-Ауда. Много месяцев назад доктор написал сообщение на доске, которая используется при планировании операций.
«Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали всё, что могли. Помните о нас. Помните о нас», – процитировал письмо Мансур.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает к немедленному прекращению огня в Газе. По его словам, счёт беженцам идёт на миллионы, а система здравоохранения сектора практически уничтожена.