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3 января, 20:04

«Жалкое и детское решение»: Сийярто прошёлся по Польше за отказ пригласить посла Венгрии на церемонию

Сийярто счёл жалким отказ Польши пригласить венгерского посла на церемонию в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «жалким и детским» Варшавы, которая отказалась приглашать венгерского посла на церемонию начала председательства Польши в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

«По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, в связи с решением польского коллеги-министра иностранных дел есть два конкурирующих выражения: жалкий и детский», — сказано в тексте заявления венгерского МИД.

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Ранее Евросоюз решил лишить Венгрию дотаций в размере 1,04 млрд евро. В качестве причины называлось несоблюдение венгерским правительством демократических норм. Эти деньги страна собиралась потратить на восстановление экономически слабых регионов страны.

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Shutterstock / FOTODOM / I T S

Владимир Озеров
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