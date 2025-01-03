«Жалкое и детское решение»: Сийярто прошёлся по Польше за отказ пригласить посла Венгрии на церемонию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «жалким и детским» Варшавы, которая отказалась приглашать венгерского посла на церемонию начала председательства Польши в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

«По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, в связи с решением польского коллеги-министра иностранных дел есть два конкурирующих выражения: жалкий и детский», — сказано в тексте заявления венгерского МИД.