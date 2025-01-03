«Жалкое и детское решение»: Сийярто прошёлся по Польше за отказ пригласить посла Венгрии на церемонию
Сийярто счёл жалким отказ Польши пригласить венгерского посла на церемонию в ЕС
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «жалким и детским» Варшавы, которая отказалась приглашать венгерского посла на церемонию начала председательства Польши в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.
«По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, в связи с решением польского коллеги-министра иностранных дел есть два конкурирующих выражения: жалкий и детский», — сказано в тексте заявления венгерского МИД.
Ранее Евросоюз решил лишить Венгрию дотаций в размере 1,04 млрд евро. В качестве причины называлось несоблюдение венгерским правительством демократических норм. Эти деньги страна собиралась потратить на восстановление экономически слабых регионов страны.
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