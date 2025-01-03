Палата представителей США переизбрала своим спикером Майка Джонсона
Майк Джонсон. Обложка © ТАСС / EPA
Председателем Палаты представителей США переизбрали члена Республиканской партии Майка Джонсона. Трансляция первого заседания нижней палаты парламента Соединённых Штатов 119-го созыва велась на сайте C-SPAN.
За Джонсона проголосовало 218 парламентариев. Трое республиканцев, которые прежде поддерживали иного кандидата, изменили своё решение. Демократическая партия предлагала на пост спикера Палаты представителей лидера своего меньшинства прошлого состава Хакима Джеффриса.
6 января состоится совместное заседание Палаты представителей и Сената США, на котором будут утверждены итоги президентских выборов. Избранный глава государства Дональд Трамп уже поздравил Джонсона с переизбранием.
«Поздравляю спикера Майка Джонсона с получением беспрецедентного вотума доверия в конгрессе. Майк будет великим спикером и наша страна окажется в выигрыше», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Политик отметил, что жители США четыре года ждали «здравого смысла, силы и лидерства» и теперь получат это.
Пост спикера Палаты представителей является третьим по значимости в политической иерархии США. 52-летний Джонсон занял его в октябре 2023 года, сменив Кевина Маккарти. На выборах в американский парламент в ноябре прошлого года республиканцы получили 220 мест в Палате представителей против 215 у демократов.