Медленные польские таможенники устроили масштабную пробку на границе с Россией
ФТС: На границе РФ и Польши в Калининградской области возникли длинные пробки
На российско-польском участке госграницы в Калининградской области зафиксированы пробки. Движение затруднено по направлению на выезд из России, сообщает Федеральная таможенная служба РФ в своем Telegram-канале.
Представители ФТС сообщили, что около 30-40 легковушек скопилось там из-за нарушений ритма работы польских таможенников перед пунктом пропуска Мамоново-2.
Однако пост продолжает работать в штатном режиме, отметили в ведомстве. Чтобы разогнать затор на дороге, смену поста пришлось увеличить вдвое, задействовав в работе все полосы.
«На пункте пропуска находится ещё 60 автомобилей, оформленных российскими таможенниками и пограничниками, но не принятых польской стороной», — рассказали в ФТС.
Ранее Life.ru рассказал о самых необычных находках таможенников на границе. К примеру, один российский бизнесмен хотел вывезти в ОАЭ большую скульптуру медведя-воина с мечом, щитом, луком и настоящей шкурой бурого медведя.
Telegram / ФТС России