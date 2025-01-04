Медленные польские таможенники устроили масштабную пробку на границе с Россией

На российско-польском участке госграницы в Калининградской области зафиксированы пробки. Движение затруднено по направлению на выезд из России, сообщает Федеральная таможенная служба РФ в своем Telegram-канале.

Представители ФТС сообщили, что около 30-40 легковушек скопилось там из-за нарушений ритма работы польских таможенников перед пунктом пропуска Мамоново-2.

Однако пост продолжает работать в штатном режиме, отметили в ведомстве. Чтобы разогнать затор на дороге, смену поста пришлось увеличить вдвое, задействовав в работе все полосы.

«На пункте пропуска находится ещё 60 автомобилей, оформленных российскими таможенниками и пограничниками, но не принятых польской стороной», — рассказали в ФТС.