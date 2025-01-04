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3 января, 23:28

В Киеве прогремели взрывы

«Общественное»: В Киеве были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве были слышны взрывы», — передаёт телеканал.

Другие подробности случившегося не приводятся. Информации от официальных источников пока не поступало.

Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Киеве звучит с 00:01 4 января (23:01 мск 3 января).

В результате взрывов в Киеве повреждены здания Рады
В результате взрывов в Киеве повреждены здания Рады

Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела в Каневе в Черкасской области Украины. Деталей произошедшего не приводилось.

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Shutterstock / FOTODOM / dibrova

Никита Никонов
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