В Киеве прогремели взрывы
«Общественное»: В Киеве были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги
В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве были слышны взрывы», — передаёт телеканал.
Другие подробности случившегося не приводятся. Информации от официальных источников пока не поступало.
Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Киеве звучит с 00:01 4 января (23:01 мск 3 января).
Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела в Каневе в Черкасской области Украины. Деталей произошедшего не приводилось.
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