В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве были слышны взрывы», — передаёт телеканал.

Другие подробности случившегося не приводятся. Информации от официальных источников пока не поступало.

Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Киеве звучит с 00:01 4 января (23:01 мск 3 января).