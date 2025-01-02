В результате взрывов в Киеве повреждены здания Рады
Депутат Стефанчук заявил о повреждении здания Рады после взрывов в Киеве
В результате взрывов в Киеве повреждения получили административные здания Верховной рады Украины. Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
Разбитые в результате взрывов окна в здании Рады. Фото © X / r_stefanchuk
«Взрывная волна повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной Рады Украины», — говорится в сообщении.
Стефанчук заявил, что работа по устранению последствий взрывов продолжается до сих пор.
Напомним, 1 января в Киеве сработала воздушная тревога, затем охватившая всю территорию Украины. Сообщалось, что взрывы прогремели в столице и Одессе.
X / r_stefanchuk