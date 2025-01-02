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2 января, 18:50
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В результате взрывов в Киеве повреждены здания Рады

Депутат Стефанчук заявил о повреждении здания Рады после взрывов в Киеве

В результате взрывов в Киеве повреждения получили административные здания Верховной рады Украины. Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Разбитые в результате взрывов окна в здании Рады. Фото © X / r_stefanchuk

Разбитые в результате взрывов окна в здании Рады. Фото © X / r_stefanchuk

«Взрывная волна повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной Рады Украины», — говорится в сообщении.

Стефанчук заявил, что работа по устранению последствий взрывов продолжается до сих пор.

Нацбанк Украины заявил о повреждении здания после взрывов в Киеве
Нацбанк Украины заявил о повреждении здания после взрывов в Киеве

Напомним, 1 января в Киеве сработала воздушная тревога, затем охватившая всю территорию Украины. Сообщалось, что взрывы прогремели в столице и Одессе.

Обложка ©

X / r_stefanchuk

Мария Любицкая
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