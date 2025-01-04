Английский подросток выиграл чемпионат мира по дартсу среди взрослых

17-летний Люк Литтлер из Англии стал самым молодым чемпионом мира по дартсу. В финале турнира, который прошёл в Лондоне, вундеркинд победил трёхкратного чемпиона мира Майкла ван Гервена из Нидерландов. Именно ван Гервену ранее принадлежало звание самого молодого чемпиона после того, как в 2014 году он выиграл соревнования в возрасте 24 лет.

На пути к финалу Литтлер, занимающий четвёртое место в мировом рейтинге, одолел 28-летнего Райана Мейкла (62-й) 3:1, 54-летнего Йена Уайта (57-й) 4:1, 39-летнего Райана Джонса (33-й) 4:3, 33-летнего Нэйтана Аспиналла (12-й) 5:2 и 39-летнего Стивена Бантинга (8-й) 6:1. Все они представляют Англию. В решающем матче Люк по прозвищу Nuke («Ядерная бомба») оказался сильнее 35-летнего ван Гервена (3-й) 7:4.

Призовой фонд турнира составил 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Литтлер заработал 500 тысяч. В прошлом году Литтлер дошёл до финала чемпионата мира, где проиграл соотечественнику Люку Хамфрису, занимающему сейчас первое место в мировом рейтинге.