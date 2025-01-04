4 января земляне увидят самое большое Солнце в 2025 году

В понедельник Солнце будет находиться на минимальном расстоянии от Земли. Жители нашей планеты смогут наблюдать самый большой солнечный диск в 2025 году, сообщили в Московском планетарии.

«Четвёртого января – Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году», — сказано в сообщении.

Астрономы утверждают, что в этом году земляне смогут лицезреть два лунных и два солнечных затмения. Лунные пройдут 14 марта и 7 сентября, а солнечные — 29 марта и 21 сентября. В России полностью можно будет посмотреть только лунное затмение в сентябре.

Кроме того, 5 ноября и 5 декабря полнолуния будут проходить с разницей менее суток с прохождением Луной перигея — ближайшей к Земле точки её орбиты. В ноябре разница составит 9 часов 10 минут, а в декабре — 12 часов 8 минут. Это говорит о том, что Суперлуние наступит 5 ноября.