Пожилая конгрессвумен залила кровью лестницу в Капитолии после падения и сравнила себя со стейком
Конгрессвумен Фокс поскользнулась и упала на мраморной лестнице в Капитолии
Вирджиния Фокс. Фото © Wikipedia
81-летняя американская конгрессвумен Вирджиния Фокс упала на мраморной лестнице в Капитолии, получив травмы. Об этом сообщил директор по коммуникациям республиканки Алекс Айвс в беседе с журналом Newsweek.
«Конгрессвумен Фокс поскользнулась, спускаясь по мраморной лестнице снаружи зала заседаний Палаты представителей после того, как поднялась поговорить с семьёй в галерее», — поделился подробностями инцидента её представитель.
Парламентарию помогли встать, после чего её осмотрели врачи. Затем она сама направилась к лечащему доктору, чтобы ей обработали несколько порезов. По словам Айвса, «кажется, всё в порядке».
Очевидцы же рассказали, что после падения лестница была залита кровью.
Вирджиния Фокс оказалась довольно крепкой женщиной, ведь её закалило проведённое в горах Аппалачи бедное детство. Спустя некоторое время она вышла на связь в соцсети Х.
«Я женщина гор, и я жёстче, чем стейк за два доллара», — написала Фокс.
Сила притяжения познакомила уже немало американских политиков с крепким мрамором Капитолия. Недавно там после обеда с однопартийцами упал 82-летний сенатор Митч Макконнелл, повредивший лицо и вывихнувший запястье в результате падения.