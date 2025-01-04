Пожилая конгрессвумен залила кровью лестницу в Капитолии после падения и сравнила себя со стейком

81-летняя американская конгрессвумен Вирджиния Фокс упала на мраморной лестнице в Капитолии, получив травмы. Об этом сообщил директор по коммуникациям республиканки Алекс Айвс в беседе с журналом Newsweek.

«Конгрессвумен Фокс поскользнулась, спускаясь по мраморной лестнице снаружи зала заседаний Палаты представителей после того, как поднялась поговорить с семьёй в галерее», — поделился подробностями инцидента её представитель.

Парламентарию помогли встать, после чего её осмотрели врачи. Затем она сама направилась к лечащему доктору, чтобы ей обработали несколько порезов. По словам Айвса, «кажется, всё в порядке».

Очевидцы же рассказали, что после падения лестница была залита кровью.

Вирджиния Фокс оказалась довольно крепкой женщиной, ведь её закалило проведённое в горах Аппалачи бедное детство. Спустя некоторое время она вышла на связь в соцсети Х.

«Я женщина гор, и я жёстче, чем стейк за два доллара», — написала Фокс.