Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 января, 02:27

Пожилая конгрессвумен залила кровью лестницу в Капитолии после падения и сравнила себя со стейком

Конгрессвумен Фокс поскользнулась и упала на мраморной лестнице в Капитолии

Вирджиния Фокс. Фото © Wikipedia

Вирджиния Фокс. Фото © Wikipedia

81-летняя американская конгрессвумен Вирджиния Фокс упала на мраморной лестнице в Капитолии, получив травмы. Об этом сообщил директор по коммуникациям республиканки Алекс Айвс в беседе с журналом Newsweek.

«Конгрессвумен Фокс поскользнулась, спускаясь по мраморной лестнице снаружи зала заседаний Палаты представителей после того, как поднялась поговорить с семьёй в галерее», — поделился подробностями инцидента её представитель.

Парламентарию помогли встать, после чего её осмотрели врачи. Затем она сама направилась к лечащему доктору, чтобы ей обработали несколько порезов. По словам Айвса, «кажется, всё в порядке».

Очевидцы же рассказали, что после падения лестница была залита кровью.

Вирджиния Фокс оказалась довольно крепкой женщиной, ведь её закалило проведённое в горах Аппалачи бедное детство. Спустя некоторое время она вышла на связь в соцсети Х.

«Я женщина гор, и я жёстче, чем стейк за два доллара», — написала Фокс.

Высмеивавший Байдена сенатор упал и проехался мягким местом по трапу самолёта
Высмеивавший Байдена сенатор упал и проехался мягким местом по трапу самолёта

Сила притяжения познакомила уже немало американских политиков с крепким мрамором Капитолия. Недавно там после обеда с однопартийцами упал 82-летний сенатор Митч Макконнелл, повредивший лицо и вывихнувший запястье в результате падения.

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar