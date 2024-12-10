Ровесник Байдена в Сенате США проверил полы Капитолия на прочность своим лицом

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл упал во время обеда с однопартийцами в Капитолии. 82-летний политик получил травму лица и вывих запястья, сообщает ABC News со ссылкой на офис представителя Кентукки в верхней палате Конгресса.

По данным телеканала, после инцидента сотрудники скорой помощи ненадолго посетили кабинет Макконнелла, однако вскоре покинули его без публичных заявлений. Ясность в ситуацию позже внесла пресс-служба сенатора.

«Макконнелл споткнулся после обеда, в результате чего получил незначительный порез на лице и вывих запястья. Врачи разрешили ему вернуться к обычному расписанию», — сообщили там.

Сенатор Джон Тьюн, недавно избранный на пост лидера республиканцев в Сенате и готовящийся сменить Макконнелла в январе, подтвердил на пресс-конференции, что состояние политика не вызывает беспокойства и что тот находится у себя в офисе.