Ровесник Байдена в Сенате США проверил полы Капитолия на прочность своим лицом
ABC News: 82-летний сенатор Макконнелл упал на обеде республиканцев в Сенате США
Митч Макконнелл. Обложка © ТАСС / AP / Jose Luis Magana
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл упал во время обеда с однопартийцами в Капитолии. 82-летний политик получил травму лица и вывих запястья, сообщает ABC News со ссылкой на офис представителя Кентукки в верхней палате Конгресса.
По данным телеканала, после инцидента сотрудники скорой помощи ненадолго посетили кабинет Макконнелла, однако вскоре покинули его без публичных заявлений. Ясность в ситуацию позже внесла пресс-служба сенатора.
«Макконнелл споткнулся после обеда, в результате чего получил незначительный порез на лице и вывих запястья. Врачи разрешили ему вернуться к обычному расписанию», — сообщили там.
Сенатор Джон Тьюн, недавно избранный на пост лидера республиканцев в Сенате и готовящийся сменить Макконнелла в январе, подтвердил на пресс-конференции, что состояние политика не вызывает беспокойства и что тот находится у себя в офисе.
Это не первый случай, когда у политика возникают проблемы с координацией. В марте 2023 года он упал в вашингтонском отеле, что привело к сотрясению мозга и перелому рёбер. Тогда сенатору пришлось пройти курс реабилитации, из-за чего он отсутствовал на рабочем месте более шести недель. Также в прошлом году Макконнелл дважды оказывался в центре внимания из-за эпизодов, когда он замирал перед телекамерами во время публичных мероприятий. Однако медицинская служба Капитолия заявила, что состояние сенатора позволяет ему продолжать выполнять свои обязанности.