Впадающий в ступор сенатор-республиканец Макконнелл признан пригодным к работе

Лидера республиканцев в Сенате США 81-летнего Митча Макконнелла, накануне впавшего в прострацию на пресс-конференции, признали годным к работе. Медицинскую справку ему выдал врач Конгресса.

Специалист написал, что проанализировал инцидент и проинформировал сенатора, что по медицинским показателям "он допускается к продолжению работы по запланированному графику". По его словам, "эпизодическая лёгкость в голове" может быть следствием сотрясения мозга, которое политик получил в марте при падении в одном из вашингтонских отелей, либо является результатом обезвоживания.