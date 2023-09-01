Впадающий в ступор сенатор-республиканец Макконнелл признан пригодным к работе
Лидер республиканцев в Сенате Макконнелл получил медсправку о профпригодности
Лидера республиканцев в Сенате США 81-летнего Митча Макконнелла, накануне впавшего в прострацию на пресс-конференции, признали годным к работе. Медицинскую справку ему выдал врач Конгресса.
Специалист написал, что проанализировал инцидент и проинформировал сенатора, что по медицинским показателям "он допускается к продолжению работы по запланированному графику". По его словам, "эпизодическая лёгкость в голове" может быть следствием сотрясения мозга, которое политик получил в марте при падении в одном из вашингтонских отелей, либо является результатом обезвоживания.
Напомним, во время пресс-конференции после вопроса о планах на переизбрание в 2026 году Макконнелл окаменел и перестал реагировать на происходящее. Пауза продлилась долгих 30 секунд. Подобная ситуация случилась и в конце июля.
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