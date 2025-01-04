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4 января, 03:43

Лучшего футболиста мира по версии FIFA могут дисквалифицировать на 12 игр

Винисиуса могут дисквалифицировать на 12 матчей за толчок вратаря «Валенсии»

Винисиус. Обложка © ТАСС / EPA

Винисиус. Обложка © ТАСС / EPA

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус может быть дисквалифицирован на несколько игр за толчок македонского вратаря «Валенсии» Столе Димитриевского сзади в голову. Как пишет Mundo Deportivo, речь идёт о 2-4 матчах. При этом максимальное наказание за агрессивное поведение, согласно регламенту чемпионата Испании, составляет 12 матчей.

Если форварда отстранят на четыре игры он пропустит полуфинал Суперкубка Испании с «Мальоркой», и возможный финал против «Барселоны» или «Атлетика» из Бильбао.

Накануне в выездном перенесённом матче с «Валенсией» Винисиус был удалён с поля 79-й минуте решением судьи Сезара Сото Градо. В этот момент столичный клуб проигрывал со счётом 1:0. Однако без Винисиуса мадридцы забили в ворота соперника два гола и выиграли матч.

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Ранее FIFA назвала Винисиуса лучшим футболистом мира в 2024 году. Он получил награду The Best.

Никита Никонов
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