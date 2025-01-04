Лучшего футболиста мира по версии FIFA могут дисквалифицировать на 12 игр

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус может быть дисквалифицирован на несколько игр за толчок македонского вратаря «Валенсии» Столе Димитриевского сзади в голову. Как пишет Mundo Deportivo, речь идёт о 2-4 матчах. При этом максимальное наказание за агрессивное поведение, согласно регламенту чемпионата Испании, составляет 12 матчей.

Если форварда отстранят на четыре игры он пропустит полуфинал Суперкубка Испании с «Мальоркой», и возможный финал против «Барселоны» или «Атлетика» из Бильбао.

Накануне в выездном перенесённом матче с «Валенсией» Винисиус был удалён с поля 79-й минуте решением судьи Сезара Сото Градо. В этот момент столичный клуб проигрывал со счётом 1:0. Однако без Винисиуса мадридцы забили в ворота соперника два гола и выиграли матч.