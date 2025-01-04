Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 января, 02:42

Исинбаева почтила память Евгения Трофимова, сделавшего её легендой спорта

Елена Исинбаева почтила память тренера Трофимова, умершего в возрасте 81 года

Елена Исинбаева и Евгений Трофимов. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Елена Исинбаева и Евгений Трофимов. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева почтила память своего тренера Евгения Трофимова, скончавшегося в возрасте 81 года. Соответствующую публикацию она разместила у себя в соцсетях.

В посте Исинбаева называла Трофимова не просто тренером, а человеком, сохранявшим веру в неё даже в те моменты, когда она сама в себя не верила.

«Он был тем, кто занимался своей работой честно, самоотверженно и креативно. Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но и становиться сильной личностью», – написала спортсменка.

Трофимов помог Исинбаевой одержать победу на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и взять бронзу на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Спортивный наставник был награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Исинбаева выразила соболезнования семье Трофимова, отметив, что его имя навсегда вписано в историю мирового спорта. Также она отметила, что жена Евгения Васильевича Тамара Фёдоровна всегда поддерживала их во время тренировок.

В Венгрии умерла старейшая олимпийская чемпионка
В Венгрии умерла старейшая олимпийская чемпионка

Ранее Life.ru рассказывал, что на 81-м году жизни не стало заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Евгения Трофимова. Он подготовил множество победителей и призёров международных и всероссийских соревнований, однако главным бриллиантом в его тренерском цеху является именно Исинбаева.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Елена Исинбаева
  • Утраты
  • Общество
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar