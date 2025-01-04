Исинбаева почтила память Евгения Трофимова, сделавшего её легендой спорта

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева почтила память своего тренера Евгения Трофимова, скончавшегося в возрасте 81 года. Соответствующую публикацию она разместила у себя в соцсетях.

В посте Исинбаева называла Трофимова не просто тренером, а человеком, сохранявшим веру в неё даже в те моменты, когда она сама в себя не верила.

«Он был тем, кто занимался своей работой честно, самоотверженно и креативно. Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но и становиться сильной личностью», – написала спортсменка.

Трофимов помог Исинбаевой одержать победу на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и взять бронзу на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Спортивный наставник был награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Исинбаева выразила соболезнования семье Трофимова, отметив, что его имя навсегда вписано в историю мирового спорта. Также она отметила, что жена Евгения Васильевича Тамара Фёдоровна всегда поддерживала их во время тренировок.