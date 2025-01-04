Прокуратура Польши заподозрила экс-министра обороны в дипломатической измене

Польская национальная прокуратура расследует дело об измене в отношении бывшего министра национальной обороны страны (2015-2018) Антония Мацеревича. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Национальную прокуратуру поступило заявление председателя комиссии по расследованию российского и белорусского влияния бригадного генерала Ярослава Стружика о подозрении в совершении преступления дипломатической измены бывшим министром национальной обороны Антони Мачеревичем», — говорится в сообщении.

Речь идёт об отказе экс-главы ведомства реализовывать программу закупки вооружёнными силами страны самолётов-танкеров для дозаправки в воздухе. По словам стороны обвинения, это решение Мацеревича привело к ослаблению польской армии и негативно сказалось на стратегической безопасности. Также бывшего министра обвиняют в нанесении ущерба ведомству на сумму 473,6 тысячи евро. Согласно законодательству республики, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Уточняется, что расследованием займётся Мазовецкий отдел по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры.