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Регион
4 января, 05:31

Прокуратура Польши заподозрила экс-министра обороны в дипломатической измене

Антоний Мацеревич. Обложка © ТАСС / Zuma

Антоний Мацеревич. Обложка © ТАСС / Zuma

Польская национальная прокуратура расследует дело об измене в отношении бывшего министра национальной обороны страны (2015-2018) Антония Мацеревича. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Национальную прокуратуру поступило заявление председателя комиссии по расследованию российского и белорусского влияния бригадного генерала Ярослава Стружика о подозрении в совершении преступления дипломатической измены бывшим министром национальной обороны Антони Мачеревичем», — говорится в сообщении.

Речь идёт об отказе экс-главы ведомства реализовывать программу закупки вооружёнными силами страны самолётов-танкеров для дозаправки в воздухе. По словам стороны обвинения, это решение Мацеревича привело к ослаблению польской армии и негативно сказалось на стратегической безопасности. Также бывшего министра обвиняют в нанесении ущерба ведомству на сумму 473,6 тысячи евро. Согласно законодательству республики, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Уточняется, что расследованием займётся Мазовецкий отдел по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры.

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Ранее власти Польши выдвинули обвинения бывшему замминистра юстиции Марчину Романовскому. Он сбежал в Венгрию, после чего Варшава вручила Будапешту ноту протеста.

Никита Никонов
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