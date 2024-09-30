Экс-коменданту полиции Польши выдвинули обвинения по делу о взрыве гранатомёта

Экс-коменданту полиции Польши генералу Ярославу Шимчику предъявили обвинения по делу о взрыве гранатомёта в штаб-квартире польской полиции в Варшаве. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на прокуратуру.

«Первое обвинение касается владения без разрешения ручным противотанковым оружием в виде гранатомёта RGW-90, который был получен на территории Украины и вывезен через границу Польши без уведомления соответствующих таможенных служб на погранпереходе в Дорохуске», — заявил пресс-секретарь варшавской прокуратуры Петр Скиба.