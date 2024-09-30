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30 сентября, 13:37

Экс-коменданту полиции Польши выдвинули обвинения по делу о взрыве гранатомёта

Экс-коменданту полиции Польши генералу Ярославу Шимчику предъявили обвинения по делу о взрыве гранатомёта в штаб-квартире польской полиции в Варшаве. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на прокуратуру.

«Первое обвинение касается владения без разрешения ручным противотанковым оружием в виде гранатомёта RGW-90, который был получен на территории Украины и вывезен через границу Польши без уведомления соответствующих таможенных служб на погранпереходе в Дорохуске», — заявил пресс-секретарь варшавской прокуратуры Петр Скиба.

Также Шимчика обвинили в непреднамеренном создании опасности для жизни и здоровья людей и имущества. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На Украине вычислили и наказали генерала, подарившего боевой гранатомёт шефу польской полиции
На Украине вычислили и наказали генерала, подарившего боевой гранатомёт шефу польской полиции

Напомним, в декабре 2022 года Ярославу Шимчику на Украине вручили подарок, который взорвался в его кабинете. В Незалежной комендант встречался с руководством украинской полиции и экстренных служб. Позже выяснилось, что «сюрпрайзом» оказался гранатомёт.

Обложка ©

Wikipedia / MathKnight

Наталья Демьянова
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