Экс-коменданту полиции Польши выдвинули обвинения по делу о взрыве гранатомёта
Экс-коменданту полиции Польши генералу Ярославу Шимчику предъявили обвинения по делу о взрыве гранатомёта в штаб-квартире польской полиции в Варшаве. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на прокуратуру.
«Первое обвинение касается владения без разрешения ручным противотанковым оружием в виде гранатомёта RGW-90, который был получен на территории Украины и вывезен через границу Польши без уведомления соответствующих таможенных служб на погранпереходе в Дорохуске», — заявил пресс-секретарь варшавской прокуратуры Петр Скиба.
Также Шимчика обвинили в непреднамеренном создании опасности для жизни и здоровья людей и имущества. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, в декабре 2022 года Ярославу Шимчику на Украине вручили подарок, который взорвался в его кабинете. В Незалежной комендант встречался с руководством украинской полиции и экстренных служб. Позже выяснилось, что «сюрпрайзом» оказался гранатомёт.
Wikipedia / MathKnight