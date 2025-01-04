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Регион
4 января, 02:57

«Возомнил себя вторым Христом»: В Европе отчитали «чудотворца» Зеленского

Боуз: Зеленский сравнил себя с Христом, рассказав о парализованном бойце ВСУ

Владимир Зеленский мнит себя вторым Иисусом Христом. Об этом заявил на своей странице в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.

«Коррумпированный диктатор, который закопал в землю миллион украинцев, продавший свою страну и подавивший демократию. Теперь он сравнивает себя с Иисусом Христом», — указал Боуз.

В США раскрыли судьбу Зеленского после капитуляции Украины
В США раскрыли судьбу Зеленского после капитуляции Украины

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что парализованный украинский солдат вновь начал ходить после встречи с ним. Экс-комик, однако, отметил, что это случилось благодаря работе медиков, а не его визиту.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Озеров
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