«Возомнил себя вторым Христом»: В Европе отчитали «чудотворца» Зеленского
Боуз: Зеленский сравнил себя с Христом, рассказав о парализованном бойце ВСУ
Владимир Зеленский мнит себя вторым Иисусом Христом. Об этом заявил на своей странице в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
«Коррумпированный диктатор, который закопал в землю миллион украинцев, продавший свою страну и подавивший демократию. Теперь он сравнивает себя с Иисусом Христом», — указал Боуз.
Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что парализованный украинский солдат вновь начал ходить после встречи с ним. Экс-комик, однако, отметил, что это случилось благодаря работе медиков, а не его визиту.
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