«Возомнил себя вторым Христом»: В Европе отчитали «чудотворца» Зеленского

Владимир Зеленский мнит себя вторым Иисусом Христом. Об этом заявил на своей странице в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.

«Коррумпированный диктатор, который закопал в землю миллион украинцев, продавший свою страну и подавивший демократию. Теперь он сравнивает себя с Иисусом Христом», — указал Боуз.