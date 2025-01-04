Банки до 1 июля собираются запустить социальные вклады

Российские банки собираются до 1 июля 2025 года создать социальные вклады. Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на источники.

Социальные вклады будут ориентированы на граждан с невысоким доходом, которые получают поддержку от государства, поэтому новый финансовый продукт будет отличаться ставкой — до 50 тысяч рублей.

В одном из банков рассказали, что работа уже находится на финальных этапах, а запуск состоится в соответствии с установленными сроками. Конкретные даты не называются, поскольку они могут меняться в зависимости от ситуации на рынке.

По законодательству, процентная ставка по вкладу будет определена исходя из доходности банка. Она также должна соответствовать максимальной ставке по вкладам до года для розничных клиентов. Исключением являются акционные вклады.