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Регион
4 января, 03:59

Салах заявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона

Мохаммед Салах. Обложка © ТАСС / Zuma

Мохаммед Салах. Обложка © ТАСС / Zuma

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах заявил, что покинет клуб по окончании сезона. 32-летний футболист отметил, что прогресса в переговорах о продлении контракта нет.

«Я хочу выиграть премьер-лигу, так как это мой последний год в клубе. Я хочу сделать этот особенный подарок клубу и городу», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Текущий сезон египтянин проводит на очень высоком уровне, на его счету 17 голов — это лучший показатель в Английской премьер-лиге (АПЛ). «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице. Одним из главных претендентов на Салаха является парижский ПСЖ, готовый сделать его самым высокооплачиваемым игроком в Европе с зарплатой 500 тысяч евро в неделю. По данным СМИ, французский клуб готов предложить нападающему контракт на три года. Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.

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Никита Никонов
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