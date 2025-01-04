Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 января, 04:20

Трамп собрался назначить послом США в Эстонии Романа Пипко

Трамп хочет видеть экс-главу Российско-американского фонда послом США в Эстонии

Избранный американский президент Дональд Трамп выдвинул в качестве кандидата на должность посла страны в Эстонии экс-управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко. Об этом республиканец сообщил в соцсети Truth Social.

«Я рад объявить номинацию Романа Пипко следующим послом Соединённых Штатов в Республике Эстония», — написал американский политик.

Трамп упомянул, что Пипко родился и вырос в Эстонии, а также обладает богатым опытом взаимодействия с иностранными властями. Кроме того, он был управляющим директором Российско-американского фонда предпринимательства.

Трамп назначил экс-футболиста студенческой команды советником по криптовалютам
Трамп назначил экс-футболиста студенческой команды советником по криптовалютам

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что американцам понравилась кандидатура нового российского посла в Вашингтоне. По их словам, отрадно понимать, что эту должность займёт человек, посвятивший большую часть карьеры посвятил советского-американским и российско-американским отношениям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Владимир Озеров
  • Новости
  • Эстония
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar