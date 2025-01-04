Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 января, 06:02

Американским полицейским понадобился электрошокер, чтобы усмирить буйного чемпиона мира

Призёра ОИ в Токио и Париже Керли арестовали в Майами с помощью электрошокера

Фред Керли. Обложка © ТАСС / Zuma

Фред Керли. Обложка © ТАСС / Zuma

Американского легкоатлета Фреда Керли арестовали в Майами с применением электрошокера. 29-летний медалист Олимпийских игр устроил стычку с полицией, сообщает NBC.

Отмечается, что поведение бегуна стало агрессивным во время разговора со стражами правопорядка о его автомобиле, припаркованном поблизости. Полицейские попросила Керли покинуть территорию, но тот отказался и встал в боевую стойку. Правоохранители попытались задержать спортсмена, однако он оказал сопротивление. Тогда офицеры воспользовались помощью электрошокера.

В результате Керли арестовали, он подозревается в нанесении побоев полицейскому, сопротивлении блюстителям закона и нарушении общественного порядка.

Футболиста, за которого бились сборные Белоруссии и Украины, задержали за соучастие в банде
Футболиста, за которого бились сборные Белоруссии и Украины, задержали за соучастие в банде

Фред Керли — трёхкратный чемпион мира (в Дохе-2019 в эстафете 4 по 400 м, в Орегоне-2022 в беге на 100 м и в Будапеште-2023 в эстафете 4 по 100 м), а также серебряный медалист Олимпиады в Токио-2020 и бронзовый призёр соревнований в Париже в спринте на 100 метров.

Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Спорт
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar