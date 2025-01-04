Американским полицейским понадобился электрошокер, чтобы усмирить буйного чемпиона мира

Отмечается, что поведение бегуна стало агрессивным во время разговора со стражами правопорядка о его автомобиле, припаркованном поблизости. Полицейские попросила Керли покинуть территорию, но тот отказался и встал в боевую стойку. Правоохранители попытались задержать спортсмена, однако он оказал сопротивление. Тогда офицеры воспользовались помощью электрошокера.

Фред Керли — трёхкратный чемпион мира (в Дохе-2019 в эстафете 4 по 400 м, в Орегоне-2022 в беге на 100 м и в Будапеште-2023 в эстафете 4 по 100 м), а также серебряный медалист Олимпиады в Токио-2020 и бронзовый призёр соревнований в Париже в спринте на 100 метров.