«Начинает что-то хрустеть»: Травматолог рассказал Life.ru, что нужно делать при переломах

Ежедневные травмы, в частности переломы, являются серьёзной угрозой для здоровья. Ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Николай Кондырев в беседе с Life.ru отметил, что риск переломов может увеличиваться из-за гормональных изменений, а также различных заболеваний, которые ослабляют кости.

С возрастом риск переломов возрастает, в значительной степени из-за гормональной перестройки, которая приводит к разрежению костной ткани. Также это связано с нарушением питания. Кроме того, высокий риск переломов связан с сопутствующими заболеваниями. Всё приводит к ослаблению костной ткани и нарушению координации. Николай Кондырев Ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета

По его словам, до 90 лет примерно каждая четвёртая женщина и каждый восьмой мужчина становятся жертвами перелома верхнего отдела бедра. Эти травмы требуют сложного и дорогостоящего лечения, что связано с использованием современных металлоконструкций и эндопротезов. Кроме того, отметил специалист, с возрастом организм человека претерпевает изменения. Это приводит к снижению способности организма удерживать кальций в костной ткани.

Если перелом всё-таки произошёл, крайне важно немедленно зафиксировать повреждённую конечность. Это поможет уменьшить болевой синдром и предотвратить образование отёка. В противном случае, продолжил врач, обломки костей могут соприкасаться друг с другом, что вызовет сильную боль и может привести к дальнейшим осложнениям, в том числе к развитию болевого синдрома, известного как алгия (болевой лейкоз).

«Также опасен и сильный отёк после травмы — длительным и выраженным болевым синдромом. В ряде случаев он может быть проявлением так называемого компартмент-синдрома: давление внутри оболочек мышц становится выше жизненно необходимого. Это может приводить к тяжёлым последствиям», — объяснил ассистент кафедры.

При переломе, особенно если он не является явным, могут возникать различные симптомы, которые могут указывать на повреждение. Хруст или щелчки в области травмы, по словам эксперта, могут быть связаны с движением костных обломков или повреждением суставов.

«Обычный человек на улице в ряде случаев сможет определить вид перелома. Например, на его глазах бабушка упала, не может встать, и у нога повернута наружу. Наверное, он подумает о переломе верхнего отдела бедра. Простые вещи описать можно. Но, пытаясь помочь, можно доиграться и превратить вывих в перелом», — заключил медик.