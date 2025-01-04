Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области, есть раненые
Гладков: Два мирных жителя ранены при атаке БПЛА на автомобиль в Шебекино
Последствия атаки ВСУ на автомобиль в Шебекино. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Два мирных жителя ранены при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Транспортное средство, судя по кадру с места, сильно повреждено. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.
«У женщины — минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения рук и ног, у мужчины — минно-взрывная травма, баротравма, множественные осколочные ранения головы и рук», — написал Гладков в телеграм-канале.
Пострадавших доставили в больницу, им оказывают помощь медики. По словам губернатора, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.
Ранее Гладков сообщил, что за последние сутки ВСУ порядка 100 раз атаковали территорию Белгородской области. По его словам, атаке подверглись 32 населённых пункта в 11 муниципалитетах области. Кроме того, было выпущено 73 снаряда, а также зафиксировано 30 атак с использованием БПЛА.