Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области, есть раненые

Два мирных жителя ранены при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Транспортное средство, судя по кадру с места, сильно повреждено. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.

«У женщины — минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения рук и ног, у мужчины — минно-взрывная травма, баротравма, множественные осколочные ранения головы и рук», — написал Гладков в телеграм-канале.

Пострадавших доставили в больницу, им оказывают помощь медики. По словам губернатора, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.