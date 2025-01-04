На Солнце произошли сразу шесть вспышек, включая максимальную класса Х
В субботу, 4 января, на Солнце произошли шесть вспышек, включая максимальную класса Х. Об этом сообщили на сайте Института прикладной геофизики.
Вспышка Х1.1 была зарегистрирована в 01:41 по московскому времени и длилась 24 минуты. Ещё пять явлений класса М произошли между часом ночи и восемью утра.
Ранее на Солнце произошла первая в 2025 году сильнейшая вспышка класса Х. 3 января в 14:39 по московскому времени в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 20 минут.
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