На Солнце произошли сразу шесть вспышек, включая максимальную класса Х

В субботу, 4 января, на Солнце произошли шесть вспышек, включая максимальную класса Х. Об этом сообщили на сайте Института прикладной геофизики.

Вспышка Х1.1 была зарегистрирована в 01:41 по московскому времени и длилась 24 минуты. Ещё пять явлений класса М произошли между часом ночи и восемью утра.