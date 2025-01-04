Очередная магнитная буря накрыла Землю
Синоптик Леус: На Земле началась слабая магнитная буря класса G1
Слабая магнитная буря класса G1 снова накрыла Землю. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Слабая магнитная буря класса G1 началась на нашей планете сегодня утром. После 8 часов 50 минут индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц», — написал он в телеграм-канале.
Согласно прогнозу синоптика, в течение дня геомагнитное поле будет в основном слабо возмущённым. Также ожидаются кратковременные вспышки слабых магнитных бурь.
Ранее сообщалось, что магнитная буря началась 1 января. Изначально она была класса G1, позже усилилась до класса G3. В конце концов её показатели дошли до предпоследнего уровня мощности.
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