«Новогодняя» магнитная буря на Земле усилилась ещё больше
Магнитная буря усилилась на Земле до предпоследнего уровня мощности
Мощность магнитной бури, начавшейся на Земле 1 января, увеличился до «очень сильного». Как сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики, теперь её уровень поднялся до G4 из пяти возможных.
Уровень G4 предполагает помехи в связи на Земле, нарушения радиосвязи, а также спутниковой и радиочастотной навигации. При такой буре полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.
Напомним, в первй день нового года на Земле началась магнитная буря. Сначала она была класса G1 — самого низкого, но затем усилилась.
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