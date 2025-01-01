«Новогодняя» магнитная буря на Земле усилилась ещё больше

Мощность магнитной бури, начавшейся на Земле 1 января, увеличился до «очень сильного». Как сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики, теперь её уровень поднялся до G4 из пяти возможных.

Уровень G4 предполагает помехи в связи на Земле, нарушения радиосвязи, а также спутниковой и радиочастотной навигации. При такой буре полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.