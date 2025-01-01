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Регион
1 января, 18:59

«Новогодняя» магнитная буря на Земле усилилась ещё больше

Магнитная буря усилилась на Земле до предпоследнего уровня мощности

Мощность магнитной бури, начавшейся на Земле 1 января, увеличился до «очень сильного». Как сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики, теперь её уровень поднялся до G4 из пяти возможных.

Уровень G4 предполагает помехи в связи на Земле, нарушения радиосвязи, а также спутниковой и радиочастотной навигации. При такой буре полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.

В новогоднюю ночь тысячи россиян смогли увидеть северное сияние
В новогоднюю ночь тысячи россиян смогли увидеть северное сияние

Напомним, в первй день нового года на Земле началась магнитная буря. Сначала она была класса G1 — самого низкого, но затем усилилась.

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Kandinsky 3.1/Life.ru

Александра Вишнякова
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