Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 января, 16:08

Бушующая на Земле магнитная буря резко усилилась вопреки прогнозам

Магнитная буря на Земле усилилась до класса G3

Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G3. Об этом проинформировали в Институте прикладной геофизики.

Данный уровень предполагает, что на Земле могут возникнуть проблемы в работе энергосистем, включая срабатывания ложных тревог в предохранителях и «закипание» масляных трансформаторов. Не исключаются и нарушения в высокочастотной радиосвязи, а также перебои в спутниковой и радиочастотной радионавигации. В средних широтах могут фиксироваться полярные сияния.

Сила магнитных бурь определяется по шкале с пятью делениями, где G1 — слабая, а G5 — экстремально сильная.

В новогоднюю ночь тысячи россиян смогли увидеть северное сияние
В новогоднюю ночь тысячи россиян смогли увидеть северное сияние

Напомним, ранее сообщалось, что 1 января на Земле началась магнитная буря класса G1. При этом утверждалось, что сильнее она не станет. Life.ru рассказывал, как правильно пережить магнитную бурю.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pike-28

Никита Никонов
  • Новости
  • Магнитные бури
  • Погода
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar