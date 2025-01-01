Бушующая на Земле магнитная буря резко усилилась вопреки прогнозам
Магнитная буря на Земле усилилась до класса G3
Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G3. Об этом проинформировали в Институте прикладной геофизики.
Данный уровень предполагает, что на Земле могут возникнуть проблемы в работе энергосистем, включая срабатывания ложных тревог в предохранителях и «закипание» масляных трансформаторов. Не исключаются и нарушения в высокочастотной радиосвязи, а также перебои в спутниковой и радиочастотной радионавигации. В средних широтах могут фиксироваться полярные сияния.
Сила магнитных бурь определяется по шкале с пятью делениями, где G1 — слабая, а G5 — экстремально сильная.
Напомним, ранее сообщалось, что 1 января на Земле началась магнитная буря класса G1. При этом утверждалось, что сильнее она не станет. Life.ru рассказывал, как правильно пережить магнитную бурю.
Shutterstock / FOTODOM / Pike-28