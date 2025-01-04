«Тебя спецсигналы не касаются на «лексусе?»: «Скорая» потеряла драгоценное время из-за автоледи в Москве

В Москве на Третьем транспортном кольце автоледи за рулём Lexus не стала пропускать скорую помощь. Как сообщает SHOT, медицинская бригада мчалась к пациенту на Ленинском проспекте, включив проблесковые маячки и спецсигнал. Однако женщина-водитель упорно игнорировала просьбы сотрудника скорой, который обращался к ней через громкоговоритель и сигналил около минуты.

В Москве водитель Lexus RX отказался пропускать скорую помощь. Видео © SHOT

В итоге, медики вынуждены были совершить манёвр, чтобы объехать иномарку и, тем самым, потеряли драгоценное время. Теперь водитель скорой помощи намерен подать электронное заявление в ГИБДД, чтобы привлечь владелицу Lexus к ответственности.

«Тебя спецсигналы не касаются на «лексусе» или ты уверен, что не к твоим едем?!» — кричал водитель скорой, пытаясь объехать автоледи.

Водитель Lexus RX Евгения Присняк. Обложка © SHOT

По данным телеграм-канала, Lexus RX принадлежит ведущему специалисту по связям с общественностью Центра детских и молодёжных социальных инициатив «Крылья» Евгении Присняк. Согласно статье 124.1 УК РФ, она может получить штраф до 80 000 рублей, принудительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трёх лет.