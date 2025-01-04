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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 января, 14:03

За сутки ВСУ лишились более 540 военных и четырёх танков в курском приграничье

ВСУ за прошедшие сутки потеряли более 540 военных и четыре танка в Курской области. Поражение противнику нанесено подразделениями группировки войск «Север» и силами специальных операций (ССО) «Юг», сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили свыше 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномёта», — говорится в сообщении ведомства.

Также за прошедшие сутки ВС РФ нанесли поражение силам 12 украинских бригад в курском приграничье.

Всего за время специальной военной операции (СВО) противник потерял более 47 810 военнослужащих, 267 танков, 205 боевых машин пехоты, 147 бронетранспортёров, 1 418 боевых бронированных машин, 1 370 автомобилей, 341 артиллерийское орудие. Кроме того, Вооружённые силы Украины лишились 42 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шести MLRS производства США, и 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

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Ранее Владимир Зеленский получил шокирующие данные с фронта. По данным ирландского журналиста, ряды ВСУ покинули уже более 200 тысяч солдат. Кроме того, погиб «немыслимый миллион человек».

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Wikipedia / 7th Army Training Command

Алена Пенчугина
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