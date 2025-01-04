ВСУ за прошедшие сутки потеряли более 540 военных и четыре танка в Курской области. Поражение противнику нанесено подразделениями группировки войск «Север» и силами специальных операций (ССО) «Юг», сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили свыше 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномёта», — говорится в сообщении ведомства.

Также за прошедшие сутки ВС РФ нанесли поражение силам 12 украинских бригад в курском приграничье.

Всего за время специальной военной операции (СВО) противник потерял более 47 810 военнослужащих, 267 танков, 205 боевых машин пехоты, 147 бронетранспортёров, 1 418 боевых бронированных машин, 1 370 автомобилей, 341 артиллерийское орудие. Кроме того, Вооружённые силы Украины лишились 42 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шести MLRS производства США, и 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.