В Британии предупредили об угрозе затопления крупнейших мировых нефтяных портов
Guardian: Крупные нефтепорты могут уйти под воду из-за повышения уровня моря
Крупнейшие мировые нефтяные порты находятся под угрозой затопления из-за повышения уровня моря, прежде всего, вызванного изменением климата, сообщает издание The Guardian со ссылкой на учёных. Особое внимание уделяется двум низкорасположенным портам в Саудовской Аравии — Рас-Танура и Янбу, через которые страна экспортирует 98% своей нефти.
«В список также попали нефтяные порты Хьюстон и Галвестон в США, крупнейшем в мире производителе нефти, а также порты в Объединённых Арабских Эмиратах, Китае, Сингапуре и Нидерландах», — пишет издание.
Уровень воды может повыситься уже в 2070 году, говорится в прогнозе Международной инициативы по климату криосферы. Это произойдёт в том случае, если ледяные щиты разрушатся, а выбросы углекислого газа не будут ограничены. Кроме того, существует ещё более серьёзный исход. Вода может подняться на три метра в начале 2100-х годов.
Ранее сообщалось, что в Госдуме усомнились в скорости затопления сухогруза в Средиземном море. Сообщается, что судно Ursa Major не могло уйти под воду так быстро. Для такого корабля нехарактерно быстрое затопление, даже при повреждении главной энергетической установки
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