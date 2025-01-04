В Британии предупредили об угрозе затопления крупнейших мировых нефтяных портов

Крупнейшие мировые нефтяные порты находятся под угрозой затопления из-за повышения уровня моря, прежде всего, вызванного изменением климата, сообщает издание The Guardian со ссылкой на учёных. Особое внимание уделяется двум низкорасположенным портам в Саудовской Аравии — Рас-Танура и Янбу, через которые страна экспортирует 98% своей нефти.

Уровень воды может повыситься уже в 2070 году, говорится в прогнозе Международной инициативы по климату криосферы. Это произойдёт в том случае, если ледяные щиты разрушатся, а выбросы углекислого газа не будут ограничены. Кроме того, существует ещё более серьёзный исход. Вода может подняться на три метра в начале 2100-х годов.