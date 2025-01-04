Связанный с новым президентом Швейцарии банк уличили в тесных связях с нацистами
WSJ уличила швейцарский банк Credit Suisse в тесных связях с нацистами
Швейцарский банк Credit Suisse уличили в тесных связях с нацистами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs
Швейцарский банк Credit Suisse скрывал тесные связи с нацистами, а также препятствовал расследованиям о своей деятельности и отказывался предоставлять данные о счетах, выяснила американская газета Wall Street Journal. После изучения документов из ранее закрытых архивов, журналисты пришли к выводу, что банк обслуживал счета нацистов непосредственно во время войны.
При этом руководство Credit Suisse четыре года назад отстранило от расследования независимого омбудсмена Нила Барофски, который пытался изучить связь организации с нацистами. Его обвинили в «переходе дозволенных границ». Тем не менее специалист смог вернуться к работе и обнаружил документы, в которых содержится информация минимум о 13 физических и юридических лицах, причастных к нацистским преступлениям.
«Швейцария думала, что она смирилась со своим прошлым, связанным с помощью нацистам, после того, как ужасающие расследования в 1990-х годах заставили два её крупнейших банка выплатить более 1 миллиарда долларов возмещения жертвам Холокоста», — напомнила WSJ о скандалах прошлых лет.
Примечательно, что Credit Suisse связан с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, которая заняла пост главы государства лишь 1 января 2025 года. До этого она руководила министерством финансов. В 2023 году Financial Times включил чиновницу в список 25 самых влиятельных женщин мира, отметив её ключевую роль в спасении крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse.