Связанный с новым президентом Швейцарии банк уличили в тесных связях с нацистами

Швейцарский банк Credit Suisse скрывал тесные связи с нацистами, а также препятствовал расследованиям о своей деятельности и отказывался предоставлять данные о счетах, выяснила американская газета Wall Street Journal. После изучения документов из ранее закрытых архивов, журналисты пришли к выводу, что банк обслуживал счета нацистов непосредственно во время войны.

При этом руководство Credit Suisse четыре года назад отстранило от расследования независимого омбудсмена Нила Барофски, который пытался изучить связь организации с нацистами. Его обвинили в «переходе дозволенных границ». Тем не менее специалист смог вернуться к работе и обнаружил документы, в которых содержится информация минимум о 13 физических и юридических лицах, причастных к нацистским преступлениям.

«Швейцария думала, что она смирилась со своим прошлым, связанным с помощью нацистам, после того, как ужасающие расследования в 1990-х годах заставили два её крупнейших банка выплатить более 1 миллиарда долларов возмещения жертвам Холокоста», — напомнила WSJ о скандалах прошлых лет.