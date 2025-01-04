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4 января, 15:10

Московские медики прооперируют главврача из Херсонской области, раненого при атаке ВСУ

Пострадавшего от дрона ВСУ главврача Алёшкинской больницы прооперируют в Москве

В Москве прооперируют главного врача Центральной районной больницы (ЦРБ) в городе Алёшки Херсонской области Владимира Харлана. Об этом ТАСС рассказал министр здравоохранения региона Артыш Сат.

«Главный врач Алёшкинской больницы Владимир Харлан направлен на специализированное лечение в столицу — в ближайшее время Владимиру Ивановичу проведут операцию на глаза», — говорится в сообщении.

Несмотря на обстрелы ВСУ, Алёшкинская больница продолжает работать в штатном режиме в Херсонской области.

Напомним, что украинская армия атаковала медицинское учреждение перед самым Новым годом. В результате обстрела главврач Владимир Иванович Харлан получил серьёзные осколочные ранения. Life.ru рассказал, что это уже второе покушение на медика. Кроме того, из-за киевского удара погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Иванович Борисов.

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Shutterstock / FOTODOM / PattyPhoto

Наталья Афонина
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