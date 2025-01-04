Московские медики прооперируют главврача из Херсонской области, раненого при атаке ВСУ
Пострадавшего от дрона ВСУ главврача Алёшкинской больницы прооперируют в Москве
В Москве прооперируют главного врача Центральной районной больницы (ЦРБ) в городе Алёшки Херсонской области Владимира Харлана. Об этом ТАСС рассказал министр здравоохранения региона Артыш Сат.
«Главный врач Алёшкинской больницы Владимир Харлан направлен на специализированное лечение в столицу — в ближайшее время Владимиру Ивановичу проведут операцию на глаза», — говорится в сообщении.
Несмотря на обстрелы ВСУ, Алёшкинская больница продолжает работать в штатном режиме в Херсонской области.
Напомним, что украинская армия атаковала медицинское учреждение перед самым Новым годом. В результате обстрела главврач Владимир Иванович Харлан получил серьёзные осколочные ранения. Life.ru рассказал, что это уже второе покушение на медика. Кроме того, из-за киевского удара погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Иванович Борисов.
Shutterstock / FOTODOM / PattyPhoto