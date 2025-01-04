Московские медики прооперируют главврача из Херсонской области, раненого при атаке ВСУ

В Москве прооперируют главного врача Центральной районной больницы (ЦРБ) в городе Алёшки Херсонской области Владимира Харлана. Об этом ТАСС рассказал министр здравоохранения региона Артыш Сат.

«Главный врач Алёшкинской больницы Владимир Харлан направлен на специализированное лечение в столицу — в ближайшее время Владимиру Ивановичу проведут операцию на глаза», — говорится в сообщении.

Несмотря на обстрелы ВСУ, Алёшкинская больница продолжает работать в штатном режиме в Херсонской области.