Разин заявил, что артистов, исполнивших песни Шатунова в новогоднюю ночь, ждут иски

Продюсер Андрей Разин не оценил концерт на канале «Россия 1», который был посвящён 50-летию Юрия Шатунова. Он заявил, что всех звёзд, которые незаконно использовали произведения «Ласкового мая» ждут суды и серьёзные штрафы.

«Всех, кто принимал участие и незаконно использовал произведения «Ласкового мая», невзирая на их имена, ждут суды и очень серьёзные штрафы, и не в России, а в той стране, где права зарегистрированы на государственном уровне», — написал продюсер в своём телеграм-канале.

Кроме того, Разин поделился сообщениями своих поклонников, которые также не впечатлились концертом, и обвинили тележурналиста Андрея Малахова в том, что он переврал всю историю.