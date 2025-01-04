Разин заявил, что артистов, исполнивших песни Шатунова в новогоднюю ночь, ждут иски
Продюсер Разин пригрозил судебными исками звёздам, исполнившим песни Шатунова
Андрей Разин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / razin_andrey_Im
Продюсер Андрей Разин не оценил концерт на канале «Россия 1», который был посвящён 50-летию Юрия Шатунова. Он заявил, что всех звёзд, которые незаконно использовали произведения «Ласкового мая» ждут суды и серьёзные штрафы.
«Всех, кто принимал участие и незаконно использовал произведения «Ласкового мая», невзирая на их имена, ждут суды и очень серьёзные штрафы, и не в России, а в той стране, где права зарегистрированы на государственном уровне», — написал продюсер в своём телеграм-канале.
Кроме того, Разин поделился сообщениями своих поклонников, которые также не впечатлились концертом, и обвинили тележурналиста Андрея Малахова в том, что он переврал всю историю.
Ранее бывший продюсер группы «Ласковый май» подал иск в суд к Российскому авторскому обществу из-за песни «Розовый вечер». По словам Разина, именно он написал к песне аранжировку, а композитор Сергей Кузнецов якобы только помогал. Продюсер также отметил, что товарный знак «Ласковый май» зарегистрирован за ним в США. Кроме того, он имеет патент на бренд «Юрий Шатунов» согласно контракту с самим певцом от 2013 года.