«Пусть потребует»: Украинская журналистка обратилась с призывом к Маску

Американского бизнесмена Илона Маска попросили поспособствовать проведению выборов на Украине. С такой просьбой к предпринимателю обратилась украинская журналистка Диана Панченко.

«Пусть Маск потребует провести выборы на Украине», — написала она в соцсети Х.

Так Панченко отреагировала на новость о том, что бизнесмен настоятельно предложил Великобритании организовать новые парламентские выборы в свете неудачных результатов последних опросов для правящей Лейбористской партии.