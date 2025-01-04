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4 января, 17:21

В Якутии начали проверку после обнаружения разлагающегося тела в доме-интернате

В Якутске началась служебная проверка после того, как в доме-интернате нашли разлагающийся труп мужчины. По данным министерства труда и социального развития Якутии, специалисты проведут судмедэкспертизу.

«По факту случившегося незамедлительно начата служебная проверка всех обстоятельств. С учётом результатов судебно-медицинской  экпертизы и итогов проверки будут приняты меры. Выражаем искренние соболезнования родным усопшего»»,говорится в сообщении министерства.

Ранее в соцсетях начала распространяться информация о том, что 3 декабря в доме-интернате нашли труп мужчины. Предварительно, его смерть наступила аж 28 декабря и всё это время тело просто разлагалось.

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Ранее в Забайкальском крае нашли труп новорождённого ребёнка. Малыша бросила 17-летняя мать, которая родила его в туалете придорожного кафе. Личность девушки уже установлена, с ней работают правоохранительные органы. Сообщалось, что ребёнка нашли в выгребной яме.

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Life.ru

Наталья Афонина
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