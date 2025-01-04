В Якутии начали проверку после обнаружения разлагающегося тела в доме-интернате

В Якутске началась служебная проверка после того, как в доме-интернате нашли разлагающийся труп мужчины. По данным министерства труда и социального развития Якутии, специалисты проведут судмедэкспертизу.

«По факту случившегося незамедлительно начата служебная проверка всех обстоятельств. С учётом результатов судебно-медицинской экпертизы и итогов проверки будут приняты меры. Выражаем искренние соболезнования родным усопшего»», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в соцсетях начала распространяться информация о том, что 3 декабря в доме-интернате нашли труп мужчины. Предварительно, его смерть наступила аж 28 декабря и всё это время тело просто разлагалось.