Десятки неопознанных дронов у Копенгагена поставили на уши полицейских в Дании

Полиция Дании начала расследование после обнаружения нескольких дронов над портом Кёге недалеко от Копенгагена. Об этом сообщает Associated Press (АР).

Свидетель, вызвавший полицию, заявил, что видел около 20 дронов, которые затем быстро скрылись. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов зафиксировали четыре крупных беспилотника над пристанью. Как уточнили в органах, полёты в этом районе не были санкционированы, сейчас идёт выяснение точного количества БПЛА и их владельцев.

АР добавляет, что в последние месяцы в стране участились случаи появления дронов вблизи важных объектов, что вызывает опасения, связанные с возможными «российскими гибридными атаками».