Американские военные в Британии не справились с дронами над своими же базами
Times: Американские военные в Британии не справились с БПЛА над своими базами
Американские военные, расположенные на авиабазах в Великобритании, не смогли справиться с десятками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые появлялись в небе над ними в период с 20 по 26 ноября. Об этом сообщила газета The Times.
Несколько десятков дронов одновременно находились над одним из объектов, где планируется размещение американских ядерных боеприпасов. Несмотря на многочисленные попытки, военные не смогли ни отследить место запуска беспилотников, ни перехватить управление хотя бы одним из них, ни заблокировать их сигналы.
Военные США и Великобритании предполагают, что БПЛА могли быть запущены из недружественной страны. Американские спецслужбы считают, что за действиями дронов может стоять Россия, однако на данный момент отсутствуют доказательства, подтверждающие эту гипотезу.
Ранее Life.ru сообщал, что над американской авиабазой «Рамштайн» в Германии также были замечены неизвестные дроны. Беспилотники никак не повлияли на работу объекта. А в конце ноября подозрительный дрон был замечен в порту Гамбурга, он пролетел вблизи британского авианосца HMS Queen Elizabeth, одного из самых современных кораблей Королевского флота.
flickr / Howard Mattinson