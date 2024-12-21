Американские военные в Британии не справились с дронами над своими же базами

Американские военные, расположенные на авиабазах в Великобритании, не смогли справиться с десятками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые появлялись в небе над ними в период с 20 по 26 ноября. Об этом сообщила газета The Times.

Несколько десятков дронов одновременно находились над одним из объектов, где планируется размещение американских ядерных боеприпасов. Несмотря на многочисленные попытки, военные не смогли ни отследить место запуска беспилотников, ни перехватить управление хотя бы одним из них, ни заблокировать их сигналы.