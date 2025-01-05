«Искры из глаз»: Родион Газманов рассказал о пережитой операции

Певец и телеведущий Родион Газманов перенёс операцию на руке из-за бурсита. 43-летний артист заявил, что периодически, когда он двигает конечностью, у него «летят искры из глаз». Однако отменять концерты из-за этого музыкант не собирается — просто будет меньше играть на гитаре.

«Внесу немного личного в общественное пространство, чтобы внести ясность. У меня сегодня была операция на локте из-за бурсита. Само не рассосалось, к сожалению», — написал певец под фотографией с перебинтованной рукой.

Рука Родиона Газманова после операции. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rodder13