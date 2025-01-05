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5 января, 04:23

«Искры из глаз»: Родион Газманов рассказал о пережитой операции

Родион Газманов рассказал об операции на руке из-за бурсита

Родион Газманов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rodder13

Родион Газманов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rodder13

Певец и телеведущий Родион Газманов перенёс операцию на руке из-за бурсита. 43-летний артист заявил, что периодически, когда он двигает конечностью, у него «летят искры из глаз». Однако отменять концерты из-за этого музыкант не собирается — просто будет меньше играть на гитаре.

«Внесу немного личного в общественное пространство, чтобы внести ясность. У меня сегодня была операция на локте из-за бурсита. Само не рассосалось, к сожалению», — написал певец под фотографией с перебинтованной рукой.

Рука Родиона Газманова после операции. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rodder13

Рука Родиона Газманова после операции. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rodder13

Также Газманов пожелал всем прекрасно провести новогодние праздники. Ранее он объяснил, почему в свои 43 года до сих пор не женился. Артист очень трепетно относится к созданию семьи, поэтому и не стремится ставить штамп в своём паспорте. Кроме того, плотный график мешает певцу видеться с близкими людьми.

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Полина Никифорова
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