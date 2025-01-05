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Регион
4 января, 22:58

Лихачёв: Восемь регионов России получат свои АЭС в ближайшие 15-20 лет

В ближайшие 15-20 лет восемь российских регионов станут обладателями ядерной энергетики, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия-24».

«Всего восемь новых регионов будут обретать в течение ближайших 15-ти, 20-ти лет статус регионов, владеющих атомной энергетикой», — подчеркнул гендиректор.

Лихачев уточнил, что в 30-е годы «Росатом» планирует начать создание ядерных мощностей в Хабаровском крае. Кроме того, одной из целей госкорпорации является получение первых атомных киловатт-часов на Приморской АЭС до 2032 года.

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В декабре «Росатом» сообщил о введении в эксплуатацию новых комплексов обращения с отходами I и II классов «Горный» и «Щучье». Системы в Саратовской и Курганской областях входят в состав производственной инфраструктуры для обращения с промышленными отходами в России, что является частью национального проекта «Экология».

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Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Zinchenko

Анатолий Цейко
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