Лихачёв: Восемь регионов России получат свои АЭС в ближайшие 15-20 лет

В ближайшие 15-20 лет восемь российских регионов станут обладателями ядерной энергетики, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия-24».

«Всего восемь новых регионов будут обретать в течение ближайших 15-ти, 20-ти лет статус регионов, владеющих атомной энергетикой», — подчеркнул гендиректор.

Лихачев уточнил, что в 30-е годы «Росатом» планирует начать создание ядерных мощностей в Хабаровском крае. Кроме того, одной из целей госкорпорации является получение первых атомных киловатт-часов на Приморской АЭС до 2032 года.