В калифорнийском парке Бол скончался миниатюрный ослик Перри, который послужил прототипом для создания персонажа Осла из мультфильма «Шрек». Животное подвергли эвтаназии из-за заболевания копыт — ламинита. Об этом сообщает издание Palo Alto.

«Перри, любимый миниатюрный ослик, который был неотъемлемой частью парка Бол на протяжении почти трёх десятилетий и который, как известно, послужил моделью для персонажа Осла в «Шреке», был подвергнут эвтаназии», — сказала Дженни Кирали, хозяйка ослика.

Ослик Перри. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bpdonkeys

Для лечения животного сделали всё возможное — несколько месяцев иглоукалывания, лазерная светотерапия и тёплый массаж. Парнокопытное испытывало дикую боль, Перри не мог наступать на одну из лапок — ему приходилось стоять только на трёх.