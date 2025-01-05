В Калифорнии скончался осёл, ставший прототипом персонажа из «Шрека»
Palo Alto: Ставший прототипом персонажа из «Шрека» осёл умер в 30 лет
В калифорнийском парке Бол скончался миниатюрный ослик Перри, который послужил прототипом для создания персонажа Осла из мультфильма «Шрек». Животное подвергли эвтаназии из-за заболевания копыт — ламинита. Об этом сообщает издание Palo Alto.
«Перри, любимый миниатюрный ослик, который был неотъемлемой частью парка Бол на протяжении почти трёх десятилетий и который, как известно, послужил моделью для персонажа Осла в «Шреке», был подвергнут эвтаназии», — сказала Дженни Кирали, хозяйка ослика.
Ослик Перри. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bpdonkeys
Для лечения животного сделали всё возможное — несколько месяцев иглоукалывания, лазерная светотерапия и тёплый массаж. Парнокопытное испытывало дикую боль, Перри не мог наступать на одну из лапок — ему приходилось стоять только на трёх.
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«Шрек-2» реж. Эндрю Адамсон, Келли Эсбёри, Конрад Вернон / Kinopoisk