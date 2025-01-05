Гусев: В Воронежской области сбит беспилотник, пострадавших нет
На территории Воронежской области средствами ПВО и РЭБ был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.
По предварительной информации, жертв и разрушений удалось избежать.
«Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе!» — заключил губернатор.
Ранее в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА пострадали дома и автомобили. Размер нанесённого ущерба уточняется, пострадавших удалось избежать.
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