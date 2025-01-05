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Регион
5 января, 01:10

Гусев: В Воронежской области сбит беспилотник, пострадавших нет

На территории Воронежской области средствами ПВО и РЭБ был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, жертв и разрушений удалось избежать.

«Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе!» — заключил губернатор.

Из-за падения обломков БПЛА в одном из районов Воронежа ввели режим ЧС
Из-за падения обломков БПЛА в одном из районов Воронежа ввели режим ЧС

Ранее в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА пострадали дома и автомобили. Размер нанесённого ущерба уточняется, пострадавших удалось избежать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Анатолий Цейко
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