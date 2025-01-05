В Токио прошёл первый новогодний аукцион тунца, цена почти побила рекорд 2019 года

На первом новогоднем аукционе тунца на рынке Тоёсу в Токио рыба весом 276 килограммов была продана за 207 миллионов иен (около 1,316 миллиона долларов). Несмотря на то, что этот результат не побил рекорд 2019 года, он оказался одним из самых высоких за последние годы, сообщает агентство «Киодо».

В торгах приняли участие две компании — оптовая «Ямаюки» и ресторан «Суси Гиндза Онодэра», которые вместе выкупили самого дорогого тунца в пятый раз. В этот раз на аукцион выставили рыбу, пойманную 4 января, несмотря на традицию выставлять туши, выловленные в конце года.

Новогодние торги тунцом привлекают большое внимание, поскольку они неофициально считаются индикатором экономических прогнозов. Высокая цена на самую дорогую рыбу воспринимается как благоприятная примета для экономики страны. В этом году цена на тунца стала второй по величине после рекорда 2019 года, когда рыба была продана за 333 миллиона иен (3,1 миллиона долларов).