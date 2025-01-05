В Германии посетителей ТЦ вновь атаковали газом

Инцидент произошёл в аптеке после 19:00 (21:00 мск), незадолго до закрытия торгового центра. В результате пострадали 11 человек, девять из которых были госпитализированы. Злоумышленник скрылся с места происшествия. В торговый комплекс прибыли полицейские и пожарные, которые исключили возможность утечки газа.

Напомним, это не первый подобный случай в Германии за последнее время. 28 декабря в городе Вальдхайм посетители супермаркета также попали в больницу из-за распыления неизвестного газа в магазине Kaufland на улице Хауптштрассе. Очевидцы и пострадавшие сообщили, что газ был распылён в продовольственном отделе супермаркета. В результате не менее 40 человек пострадали.